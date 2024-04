Anteprima Buk Sisigambi: donne e guerra

Buk Festival, rassegna dedicata alla bibliodiversità, giunta alla 17esima edizione, inaugura a Modena, sabato 4 e domenica 5 maggio nel Chiostro di San Paolo, nel segno della ‘parola teatrale’. A precederlo sarà questa domenica, il 28 aprile, l’evento di ‘Anteprima’: lo spettacolo ‘Sysigambi Reine de Perse’ scritto e diretto da Francesco Zarzana, prodotto dall’associazione Progettarte che dal 2007 promuove Buk e si appresta a festeggiare i primi 25 anni di attività culturale.

L’appuntamento è fissato alle 17.30 negli spazi de La Tenda, a Modena: la produzione nasce dal libro di Francesco Zarzana ‘Sisigambi, regina di Persia’, che usciva per A.Car nel 2018, raccontando la vicenda storica della madre del Re Dario III di Persia, Sisigambi, spettatrice impotente dinanzi alla sconfitta del figlio da parte di Alessandro Magno. Da quelle pagine l’autore Zarzana ha tratto prima uno spettacolo italiano, quindi una riedizione francese che sarà proposta per la prima volta in Italia domenica, con un grande cast di giovani ‘stelle’ della scena transalpina: Stéphanie Cals, Anne-Sophie Morillon, Soraya Wanda e Mathilde Mosnier. La pièce, reduce dallo straordinario successo del debutto a Parigi, sarà recitata in francese con i sottotitoli in italiano.

"Nelle guerre non ci sono solo soldati che attaccano, altri soldati che si difendono, territori da conquistare, genti da soggiogare – spiega Francesco Zarzana –, ma ci sono anche e soprattutto le donne, i cui drammi non vengono mai raccontati. Questo episodio dimostra che la storia ha molto da insegnarci, nel tempo convulso in cui venti di guerra spirano in tutto il mondo. Per questo Buk 2024 inaugura con una produzione dal fascino storico ma capace di parlare anche ai nostri giorni". Modena Buk Festival ancora una volta aprirà la primavera degli eventi letterari. Promosso per la direzione artistica di Francesco Zarzana e co-curato da Sara Caselli, organizzato da ProgettArte, ospiterà un’ampia selezione della piccola e media editoria nazionale, e proporrà un cartellone di incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali.

Spicca il premio speciale Buk 2024 alla scrittrice Rosella Postorino, insieme all’ospitalità di firme del nostro tempo come i divulgatori scientifici Andrea Segrè ed Eliana Liotta, con le loro recentissime novità, e l’autrice e giornalista Annarita Briganti con l’omaggio a ‘Maria Callas. La diva umana’. (Cairo editore). Dettagli e programma su bukfestival.it