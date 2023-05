"Anziani e disabili, cresce il bisogno dell’amministratore di sostegno"

E’ un servizio in costante crescita negli ultimi anni quello per l’amministratore di sostegno fornito dal Caaf Cgil. Sempre più cittadini e iscritti si rivolgono agli uffici del Caaf Cgil per poter attivare questa figura a sostegno dei soggetti fragili.

"L’amministratore di sostegno (Ads) – spiega Piera Bascetta – è infatti una figura che affianca o sostituisce nella cura dei propri interessi coloro che per diversi motivi non sono in grado di provvedere, in tutto o in parte, a sé e ai propri interessi, per un periodo definito o in modo permanente. Ciò a causa di una menomazione fisica o psichica, si pensi agli anziani, ai disabili o ad altre cause che limitano la capacità delle persone". Attivare l’amministratore di sostegno serve per il compimento di atti a cui la persona non può provvedere in modo autonomo a causa della sua menomazione.