Apre a Pavullo l'ufficio di prossimità del Tribunale di Modena per il Frignano

Il sistema giustizia a portata di Appennino. Apre, infatti, a Pavullo l’ufficio di prossimità del Tribunale di Modena per i territori del Frignano. Dieci i comuni interessati dall’iniziativa per un totale di oltre 46mila cittadini che potranno usufruire dei servizi giudiziari senza recarsi presso la cancelleria del tribunale. Questo è quanto contenuto nell’accordo che prevede l’apertura entro gennaio 2025 di uno sportello decentrato (primo in tutta la provincia di Modena) presso la stessa sede dell’Unione dei Comuni del Frignano in contiguità con gli ambienti dedicati al Giudice di Pace.

All’atto della firma erano ieri presenti, nella sede della Provincia, Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli avvocati di Modena, Lorenzo Checchi, presidente Unione del Frignano, Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e Davide Venturelli, sindaco di Pavullo. "Questo accordo – ha detto Alberto Rizzo – rappresenta il primo passo verso un processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo di cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedano l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Modena".

Tra le finalità previste ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente e le informazioni sullo stato della procedura in cui e coinvolto l’utente. Roberto Mariani ha sottolineato, poi, quanto il consiglio dell’Ordine degli Avvocati "sostiene il progetto e fornirà un servizio orientamento e consulenza alla cittadinanza sull’attività degli uffici di prossimità attraverso specifiche iniziative informative".

Lorenzo Checchi ha, invece, spiegato che "questa iniziativa rappresenta un passo in avanti fondamentale per tutta la montagna, perché avvicina i servizi ai cittadini, laddove spesso per diverse ragioni, è complesso e difficoltoso potervi accedere. Per le persone anziane, per quanti non hanno la possibilità di spostarsi con facilità, questo sportello del Tribunale di Modena è determinante per migliorare la qualità della vita"". Dello stesso avviso anche Fabio Braglia il quale ha ribadito "quanto sia importante questo progetto per tutta la montagna, rappresentando un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni per il bene dei cittadini"". Soddisfatto anche Davide Venturelli: ""abbiamo riportato sul territorio un servizio fondamentale che riduce le necessità di spostamento e rende maggiormente attrattivo il territorio, per i cittadini, le famiglie e le imprese"".

