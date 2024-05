Arrestato ladro seriale: oltre 20 furti in pochi mesi

Ha messo a segno ben 21 furti sulle auto in sosta, tentandone ulteriori due. Il topo d’auto seriale, però, a seguito di una lunga indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura è finito in manette. Infatti i militari hanno eseguito ieri un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Gip nei confronti di un 40enne italiano, gravemente indiziato di una lunga serie di furti sulle auto in sosta, nella maggior parte dei casi messi a segno nei parcheggi dei supermercati di Castelnuovo Rangone. Colpi perpetrati dal 40enne tra l’agosto del 2022 e giugno dello scorso anno. Le indagini, condotte dall’Aliquota Operativa dei Carabinieri di Sassuolo, si sono basate in particolare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel citato arco di tempo il 40enne, residente a Castelnuovo avrebbe appunto ripulito parecchie auto escogitando anche vili piani per ‘incastrare’ le vittime, ovvero i proprietari dei mezzi alcuni dei quali anziani. Infatti spesso il 40enne forava i pneumatici delle auto parcheggiate per far si che i conducenti uscissero dai propri mezzi. Così aveva agito, ad esempio, ad agosto del 2022 quando, con la citata modalità ‘operativa’ l’uomo si era impossessato di una borsa custodita in una Fiat. In quell’occasione l’indagato si era appunto approfittato della momentanea distrazione della vittima per rubare la borsa, contenente quasi duecento euro. A settembre dello stesso anno aveva invece forzato una Nissan, portandosi via il portafogli della vittima, contenente circa 500 euro e lo stesso aveva fatto circa due giorni dopo. A novembre 2022 le telecamere lo avevano ripreso in azione sempre nel parcheggio di un supermercato: ancora una volta – secondo le indagini dei carabinieri – il 40enne aveva forato il pneumatico di una Suzuki per far si che il conducente uscisse dal mezzo: in quel preciso istante e con mossa fulminea gli aveva sottratto il marsupio. Così aveva fatto anche il mese successivo, approfittandosi del fatto che il proprietario del mezzo aveva 80 anni e quindi della minorata difesa dell’anziano. L’uomo era arrivato a mettere a segno anche tre, quattro colpi al mese generando un forte allarme sociale a Castelnuovo Rangone. Le indagini dei carabinieri, però, hanno permesso di identificarlo e assicurarlo alla giustizia. Ancor più grave il fatto che l’uomo abbia agito indisturbato, pur essendo sottoposto all’obbligo di soggiorno imposto con la misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Vista la circostanza citata e la recidiva per il 40enne è stato disposto il carcere.

Valentina Reggiani