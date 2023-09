Deve scontare 17 anni per omicidio e furto, 26enne arrestato a Modena

Modena, 2 settembre 2023 – Deve scontare 17 anni di reclusione per omicidio e furto: beccato e arrestato a Modena dalla polizia un 26enne moldavo. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura internazionale da parte della Corte d'Appello di Chisinau il 7 febbraio scorso. A seguito di segnalazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, la squadra mobile ha avviato mirati servizi di osservazione grazie a cui, ieri sera, ha rintracciato il 26enne proprio a Modena. L'uomo si trova ora nel carcere di Sant'Anna in attesa di essere estradato.