Arriva il gelo sul Cimone: -14 gradi: "È boom di presenze sulle piste"

‘Giornata di gelo’ ieri in Appennino col termometro rimasto sotto zero anche nelle ore diurne in varie località, nonostante il ritorno del sole dopo la breve nevicata di venerdì sera.

Il freddo non ha scoraggiato gli sciatori, che ieri hanno superato le quattromila presenze nel comprensorio del Cimone. Prima dell’alba il record stagionale del freddo con le centraline di rilevamento di Emilia-Romagna Meteo che hanno rilevato meno 13,9 gradi sul Cimone, meno 12 a Croce Arcana, meno 9,2 al Lago Santo; a valle di rilievo i meno 6 gradi di Sestola e i meno 4 di Pavullo e Pievepelago.

A mezzogiorno sulla vetta del Cimone il termometro segnava ancora meno 13 e la ‘massima’ è stata di meno 10,3. In alcune zone del crinale il senso di freddo è stato acuito dal vento, con raffiche fino a 90 km orari. E’ tornata a ghiacciare la superficie del lago Santo. Tratti stradali gelati hanno creato alcuni problemi all’afflusso degli sciatori, con segnalazioni di auto in difficoltà a raggiungere le stazioni invernali e richieste di maggior attenzione alle strade specie nei giorni di maggio afflusso. Afflusso che ieri è stato davvero rilevante nel comprensorio del Cimone, come detto con 4mila sciatori e molte altre persone al seguito.

Insomma, un week-end dalle bassissime temperature, ma anche un week-end da favola per gli amanti della montagna che hanno potuto così trascorrere una giornata sulle piste.

"Un ottimo inizio di week-end – conferma Luciano Magnani presidente del Consorzio invernale del Cimone – con ottime prospettive per la domenica e il proseguo della stagione. Proprio pensando al futuro, abbiamo deciso di lasciare in funzione i generatori di produzione neve anche durante il giorno: ci scusiamo se il fatto ha creato qualche disagio agli sciatori, ma dovevamo approfittare di questa ’finestra’ di freddo prima di un amento delle temperature. Tutti gli impianti del Cimoncino, Lago Ninfa, Passo del Lupo e Polle sono aperti con le principali piste ben praticabili, aperti anche i raccordi".

Le possibilità per trascorrere il fine settimana sulla neve, divertendosi, non mancano. E il lungo elenco ne è una dimostrazione. Per esempio, oggi come ieri, alle Piane di Mocogno sono disponibili varie attività sulla neve: il Baby Park Jenny Kinderpark, la pista da bob, il Campo scuola, l’anello di Sci da fondo fino a 1 km, l’ oasi degli animali. Possibili ciaspolate alla Boscoreale di Piandelagotti.

Da domani vi sono previsioni di aumento delle temperature sia minime che massime con giornate serene. Per quanto riguarda il freddo, era da alcuni anni che il termometro non scendeva molto: lo scorso anno a meno 12, nel 2018 a meno 19 con una punta di meno 21 sul Cimone raggiunti l’8 febbraio 1997. "L’anomalia -dicono meteorologi- sono gli sbalzi delle temperature, di neve ne è venuta ma rimane troppo poco".

