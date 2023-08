Arriva Piantedosi, caso questura sul tavolo

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presenzierà oggi alle 11, presso la prefettura di Modena, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Alessandra Camporota. La visita era stata rimandata per imegni del ministro e ora l’incontro sembra confermato. Sul tavolo del confronto c’è in primis il passaggio della questura di Modena in fascia A, fondamentale per vere un potenziamento degli organici necessario nella nostra città.

"Il sindaco Muzzarelli – aveva detto il Pd alcuni giorni fa – ha più volte esposto le criticità al Ministro. I temi sono chiari, e soltanto il Governo centrale può e soprattutto ha il dovere di affrontarli: serve l’aumento reale di organici e forze di polizia, e il contestuale elevamento della questura in fascia A; a questo sono strettamente correlati il Progetto Strade sicure, che ha visto diminuire i militari impiegati in città e la questione del Posto integrato di Polizia, collegato alla critica situazione del parco Novi Sad, un posto voluto da un protocollo d’intesa stilato da questa amministrazione ma che non riesce a svolgere appieno la sua funzione di presidio come i cittadini modenesi chiedono da tempo, stante la carenza di organici".