Arti Visive, arrivano quattro mostre Creatività e musica contemporanea

FMAV, Fondazione Modena Arti Visive, aprirà la stagione espositiva autunnale il 15 settembre, in occasione del Festivalfilosofia, con quattro mostre e appuntamenti dedicati alla sperimentazione, alla creatività, alla musica contemporanea internazionale e alla fotografia degli studenti.

L’appuntamento principale, presso la Palazzina Vigarani ai Giardini, è con ’Strahlen Raggi’, importante personale dell’artista e compositore tedesco Carsten Nicolai, conosciuto a livello internazionale con lo pseudonimo di Alva Noto: per l’occasione il curatore Lorenzo Respi, in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Noton di Berlino, riunisce nelle sale modenesi per la prima volta in Italia un nucleo significativo di opere di recente realizzazione e un progetto inedito nato durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid 19.

Il titolo ’StrahlenRaggi’ allude non solo alle leggi fisiche di propagazione delle particelle luminose e delle onde sonore, ma in termini poetici fa riferimento all’energia emanata dall’oggetto-opera d’arte concepito del genio creativo umano. "Esplorando gli ambiti di transizione tra musica, arte e scienza - spiega il curatore - Nicolai intende superare le barriere percettive e sensoriali dell’uomo cercando di sintetizzare i fenomeni fisici, come il suono e la luce, in un’unica esperienza immersiva e plurisensoriale". Saranno così visibili installazioni site specific e dipinti nei quali un complesso codice di segni acustici e visivi mette in stretta relazione corpo umano e spazio circostante. Le altre mostre a Palazzo Santa Margherita.

Il Museo della figurina ospita ’Regione e Sentimento. Itinerari italiani illustrati’ in cui l’illustratore piemontese Riccardo Guasco propone 20 illustrazioni esposte insieme a vecchie e preziose etichette per le valigie e una serie di bozzetti originali, riviste, guide e carte del?Touring Club. Visitabili inoltre nei giorni del festival, e fino all’inizio del prossimo anno, anche "Logos.Le immagini parlano" con lavori di Alighiero Boetti, Gianfranco Baruchello, Walker Evans, Nan Goldin, Fausto Melotti, Edward Weston e gli scatti del Premio fotografico per studenti modenesi Davide Vignali (foto di Milo Spaggiari, Jacopo Verri, Camilla Bondioli, Roxana Gabriela Martau, Federica ?Benevelli, Diamante Soncini).

