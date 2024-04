Ascoli, formazione, futuro. E’ il giorno di Bisoli

Pier Paolo Bisoli è al lavoro da domenica pomeriggio. Il nuovo nocchiero del Modena vivrà però soltanto questa mattina la sua investitura ufficiale. Il tecnico originario di Porretta Terme verrà infatti presentato agli organi di informazione alle 11 nella sala stampa dello stadio Braglia. Inutile dire che c’è curiosità, per quelle che saranno le sue prime parole ‘ufficiali’ da allenatore canarino, che siederà per la prima volta da ‘mister di casa’ sulla scrivania che ospita le conferenze stampa. A dir la verità c’è stato già un...assaggio domenica, quando oltre a giocatori e dirigenza anche un piccolo gruppo di tifosi, prima della seduta di allenamento, ha potuto ascoltare le intenzioni battagliere di Bisoli, che non ha fatto proclami ma ha promesso l’inizio di un era fatta di sudore e lavoro per la sua truppa. Stamani, anticipando anche la chiacchierata che di solito avviene il giorno prima della gara di campionato, si parlerà anche del delicato impegno di sabato sul campo dell’Ascoli, quello che vedrà il suo esordio sulla panchina gialloblu. Un match fondamentale per tenere a distanza la zona playout e, perchè no, anche riabilitare una classifica che allo stesso tempo non vede i canarini irrimediabilmente tagliati fuori dalla corsa per l’ottavo posto, anche se al momento l’obiettivo principale deve essere prima di tutto il mantenimento della categoria. Il tecnico, da sempre fiero e storico avversario del Modena (basta ricordare la semifinale playoff del 2014 quando con il suo Cesena eliminò i gialli dopo due gare combattutissime), ha già fatto sapere alla piazza che ora non c’è passato che tenga: anzi, si è già messo in prima fila per la causa gialloblu e si sente già coinvolto in questa nuova avventura. Chi lo conosce bene racconta che non sono frasi di circostanza, perchè al di là della sua provata professionalità, la gente del Braglia si troverà di fronte un uomo serio e passionale, che ama vivere la città dove lavora, con dedizione e senza compromessi. Il tecnico porrettano, che aveva affrontato il Modena nell’andata a Bolzano quando era alla guida del Sudtirol, per ironia della sorte e a causa del calendario sfalsato tra andata e ritorno, farà il suo esordio al Braglia il prossimo 27 aprile proprio contro la compagine altoatesina, con cui poco meno di un anno fa aveva sfiorato la finale playoff, sulla cui panchina è rimasto fino al 4 dicembre scorso.

Alessandro Bedoni