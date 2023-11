Asfalto a pezzi, strage di gomme a Riccò

Le piogge che nei mesi scorsi si sono abbattute con violenza sul nostro Appennino hanno creato non pochi problemi alla viabilità. I dissesti sulle carreggiate stradali sono stati numerosi con conseguenti problemi per gli automobilisti. È di ieri mattina la disavventura accorsa a un utente della strada comunale che collega la Nuova Estense alla frazione Riccò, all’altezza della scuola. Con una ruota è finito nell’ampia crepa presente nell’asfalto che gli ha causato la rottura di uno pneumatico e del cerchione. È stato lo stesso automobilista a diffondere sui social quanto accadutogli e al suo post si è aggiunta una sequela di altri utenti delle strade che presentano criticità. "La strada è così da tanto tempo – ha scritto l’automobilista - e, forse, ora la situazione si è anche aggravata. Il rischio di incidenti seri è elevato". E racconta: "Io, ad esempio, avevo un ciclista sulla destra e una macchina che procedeva in senso opposto al mio e, pertanto, per poter evitare le buche, non potevo spostarmi né a destra e né a sinistra, ma ho dovuto ’scegliere’ di prendere la buca in pieno. É triste che ad oggi nessuno abbia ancora provveduto a sistemare quella strada che, tra l’altro, ogni giorno viene percorsa da bambini, genitori e pulmini. Aspettiamo che succedano catastrofi? Io sono un cittadino domiciliato a Serramazzoni da tantissimi anni che non ha mai fatto nessun tipo di polemiche o sterili commenti, ma questa volta non sono riuscito nel trattenermi. Mi rincresce dover segnalare che la situazione strade non è tanto migliore in paese, soprattutto in quelle secondarie, dove ci sono buche mai sistemate e che, col tempo, stanno diventando ’voragini’". Ieri pomeriggio, il Comune ha fatto sapere che tecnici e operai sono intervenuti a sistemare quel dissesto "aggravato dalla recenti piogge che hanno generato un ulteriore scivolamento del terreno". La buca è stata chiusa mediante asfalto a freddo. Fra le altre strade del territorio comunale di Serramazzoni, che presentano problemi, segnalate ieri sui social da utenti troviamo via Cadignano, "dove abitano disabili e anziani e un mezzo di soccorso dovrebbe andare a passo d’uomo e per le macchine sono a rischio le coppe dell’olio". Dissesti anche in quelle di via Selva, via Casella, di Varana Casa Bartolacelli.

Walter Bellisi