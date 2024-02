Aspettando il turno di Coppa il Terre di Castelli cala il poker e travolge la Bagnolese

Terre di Castelli

4

Bagnolese

0

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Ben Driss, Ferrari (1’ st Pampaloni), Dembacaj, Operato, Sakaj, Pigozzi (38’ st Bruno), L. Esposito (25’ st Iori), Malo (21’ st Hoxha), Scarlata (35’ st Stanco). A disposizione: Auregli, Hajbi, Carta, E. Esposito. All.: Domizzi.

BAGNOLESE: Giaroli, Curti, D. Calabretti, Fiorentino, D. Calabretti, Piras, Posponi (36’ st Fino), Ganassi, Scalea (22’ st Saccani), Coscelli (38’ st Curcio), Napoli. A disposizione: Scardovelli, Baldini, Denti, Ogunleye, Benassi, Lecce. All.: Brandolini.

Arbitro: Dumea di Bologna.

Reti: 10’ st rig. Scarlata (T), 30’ st rig. Scarlata (T), 32’ st Hoxha (T), 41’ st Bruno (T).

Il Terre di Castelli, in attesa di affrontare in terra toscana, la sfida d’andata in Coppa Italia Dilettanti contro il Terranuova Traiana, batte per 4-0 una Bagnolese che, nella prima frazione di gioco aveva meritato il risultato di parità. E’ nella ripresa il Terre prende in mano la partita ed al 10’ st ottiene un penalty per un fallo di mano commesso da un difensore avversario nella propria area, dagli undici metri si presenta Scarlata che spiazza Giaroli, sbloccando cosÏ il risultato. Al 30’ st altro penalty, altra mano galeotta su cross di Hoxha, Scarlata torna sul dischetto ed anche in questo caso spiazza il portiere ospite. Al 32’ st Hoxha, ben servito da Scarlata, con un pallonetto sigla il tris, mentre, a quattro minuti dalla fine, è Bruno, da breve distanza, a siglare il definitivo 4-0.