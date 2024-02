Assegnate 122 residenze su 1.098 domande . Gli edifici Erp sono quasi tutti da rimodernare

Sono 2.722 gli alloggi Erp a Modena. Nel 2022 il numero di provvedimenti di assegnazione sono stati 122, di cui 91 accettati (71 a italiani e 29 a stranieri) e 31 respinte, a fronte di una graduatoria di 1098 domande valide. Gli alloggi sfitti sono complessivamente 211 (al 31 ottobre 2023). Del monte canoni annuale incassato a fine 2022, pari a 4 milioni 789 mila euro (la morosità nello stesso anno ammonta a 130 mila euro), circa un terzo è andato ad Acer, mentre la restante quota è stata investita in manutenzione. Il patrimonio Erp comunale, infatti, risale per oltre il 75 per cento agli anni precedenti al 1990 (circa il 50 per cento agli anni ’80), e necessita di interventi di miglioramento dell’accessibilità, di efficientamento energetico e di messa in sicurezza.

L’Amministrazione, inoltre, in collaborazione con Acer, nel 2015 ha redatto un Piano di razionalizzazione degli alloggi Erp con l’obiettivo di alienare quelli più obsoleti e reinvestire i proventi sul recupero di altri alloggi sfitti in attesa di risorse.