Assistenza digitale. Il Comune attiva un servizio ad hoc

Il Comune di Maranello ha attivato un supporto per affiancare chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, necessari oggi per ottenere l’identità SPID o accedere al fasciolo sanitario elettronico, ma più in generale anche per leggere o spedire e-mail o procedere con efficacia alle ricerche online. Il servizio, che l’Amministrazione comunale promuoveva già anche l’anno scorso, è gratuito ed è disponibile, esclusivamente su appuntamento presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune in Piazza Libertà 33 in questi giorni e orari: martedì e mercoledi dalle 8,30 alle 13, giovedì il mattino dalle 8,30 alle 13,30 e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, venerdì dalle 9 alle 13 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,30. Per le informazioni del caso si può contattare lo 0536240000.