Assistenza, quasi 3mila contatti. Busani: "Trecento gli stranieri"

FIORANO

Un anno molto impegnativo, per i Servizi Sociali di Fiorano, il 2023: ci sono stati infatti 2.800 contatti allo Sportello sociale con quasi 300 accessi allo Sportello Stranieri. "Garantire a tutte le persone svantaggiate i giusti strumenti per l’inclusione e per superare le difficoltà della vita quotidiana è un segno di civiltà", ha detto l’assessore allo politiche sociali Luca Busani (foto) , spiegando come a dicembre fossero 520 gli utenti in carico al Servizio sociale territoriale erano 520, ma durante il corso dell’intero anno sono stati addirittura 711. Numeri importanti, cui si aggiungono 163 utenti in carico all’Assistenza domiciliare e 69 quelli che hanno fruito del Trasporto Sociale. Solo due, invece, le richieste di reddito di libertà per donne vittime di violenza, ma 57 i progetti individuali promossi per il sostegno all’inserimento socio-lavorativo a persone con disabilità e/o svantaggio socio-economico. "La nostra amministrazione – chiude Busani – si è sempre distinta sui temi del sociale, anche in questi ultimi anni difficili, tra pandemia e guerre".