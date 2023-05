Associazione ricerca figura amministrativa

Un’associazione di Modena cerca una figura che si occupi di gestione autonoma della contabilità ordinaria e semplificata delle società a capitale, di persone e ditte individuali, liquidazioni iva, aggiornamento libri contabili e societari. La mansione prevede inoltre la gestione e predisposizione in autonomia delle dichiarazioni dei redditi modello unico e adempimenti iva. Necessaria esperienza pluriennale nella mansione, diploma amministrativo e laurea ad indirizzo economico. Contratto di lavoro a tempo determinato. Inoltre il centro per l’impiego di Modena ricerca per un’agenzia di organizzazione eventi figure addette all’allestimento palchi, montaggio e smontaggio nei cantieri per spettacoli dal vivo, movimentazione materiali e carico e scarico. Per candidarsi www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.