Attacco hacker agli ospedali: ripartono le mammografie di screening

Modena, 7 dicembre 2023 – Riprendono ad una settimana dall’attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico della sanità locale, le mammografie di screening in tutta la provincia di Modena. A farlo sapere sono l’Ausl, l’Azienda ospedaliero universitaria e l’ospedale di Sassuolo. Le donne che hanno un appuntamento programmato per oggi pomeriggio, si legge nella nota, possono recarsi nella sede indicata sulla lettera di invito. Lo screening mammografico sarà eseguito anche nella mattina di sabato. Prosegue intanto il lavoro dei tecnici, aggiungono le tre aziende, per la graduale ripresa dei servizi.