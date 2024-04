"Attesa molto breve. In 30 minuti visitato e dimesso con la cura"

"Sono arrivato al Cau di Modena perché avevo dei dolori addominali medio-intensi negli ultimi due giorni. Sapendo che c’era questo servizio, ho preferito venire qui piuttosto che al pronto soccorso, dove solitamente ci si reca per sintomi più gravi e c’è da aspettare molto di più, perché ovviamente la precedenza viene data a chi ha un problema complesso. Posso dirmi più che soddisfatto – afferma un giovane appena uscito dal centro assistenza e urgenza – soprattutto perché sono stati tutti molto rapidi e questo mi ha colpito e superato le mie aspettative. Dopo aver compilato l’anagrafica, ho atteso un attimo in sala d’attesa e mi hanno richiamato per misurarmi la pressione e la saturazione. Ho aspettato molto poco, perché soltanto dopo qualche minuto, mi hanno chiamato in ambulatorio e il medico mi ha visitato. Mi hanno diagnosticato una diverticolite e mi hanno quindi prescritto una terapia: tra un paio di settimane potrò poi fare riferimento al mio medico di base per un controllo, un riaggiornamento e per eventuali esami. Mi sono trovato molto bene, più di quello che potessi aspettarmi. I tempi di attesa mi hanno sorpreso: in trenta minuti sono riuscito a fare tutto". Una ‘rivoluzione’ che sembra essere gradita, tanto che il livello di soddisfazione è testimoniato anche nei numeri: nei tre Cau presenti a Castelfranco, Finale Emilia e Fanano (aperti prima rispetto a quelli di Carpi e Modena) è stato consegnato ai pazienti un questionario di gradimento. Parliamo di circa 220 questionari, consegnati al termine dell’assistenza: nel 97% dei casi hanno espresso un parere positivo o più che positivo. "Come ho scoperto dell’esistenza dei Cau? – continua il giovane –. Soprattutto grazie ai media e sui siti internet. Oggi prima di arrivare qui ho controllato se fosse già attivo anche quello di Modena, di cui avevo sentito parlare. Poi non ci ho pensato due volte e mi sono recato subito qui". Poco dopo di lui, a uscire dal Cau di Modena è un anziano, che ha accompagnato la compagna. "La prima impressione è positiva – conferma l’uomo –. Mia moglie aveva male al ginocchio ed è stata visitata velocemente. Ora sarà portata al pronto soccorso per una visita ortopedica. Devo dire che sento di aver risparmiato del tempo rispetto ad altre strade che avremmo potuto percorrere, motivo per cui lo reputo un buon servizio".

g.d.c.