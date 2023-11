Attive le aree ’Eco Self’ per carta e plastica

Sono entrati in funzione i quattro punti Eco Self in cui i cittadini possono conferire, solo per esigenze particolari, carta e plastica anche in giorni diversi da quelli previsti dal calendario della raccolta porta a porta. I nuovi contenitori, apribili con la carta Smeraldo, si trovano presso i quattro centri di raccolta Calamita in viale dello Sport, Leonardo in via Nobili, Archimede in via Germania e Magnete in via Mattarella. Qui, infatti, sono stati realizzati accessi riservati ad aree selfservice (esterne per Calamita e Leonardo, interne per i cdr Magnete e Archimede) dove i cittadini potranno conferire rapidamente carta e plastica in appositi contenitori informatizzati, senza accodarsi all’ingresso dell’impianto. Le aree self avranno gli stessi orari di apertura che attualmente regolano il servizio dei centri di raccolta. Come gli Eco Smarty (i contenitori per carta e plastica dislocati in sei punti strategici della città) anche gli Eco Self rappresentano un servizio integrativo e non sostitutivo della raccolta domiciliare e fanno parte dei nuovi servizi predisposti dal Gruppo Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, per andare incontro alle esigenze degli utenti coinvolti nella trasformazione dei servizi ambientali. Centri di raccolta, accessi in aumento e sconti in bolletta Nel periodo gennaio-ottobre 2023 sono state conferite nei quattro centri di raccolta della città circa 8000 tonnellate di rifiuti differenziati, 2000 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+30%). Si tratta per lo più di rifiuti che, prima della trasformazione dei servizi ambientali, finivano nel cassonetto dell’indifferenziato malgrado fossero composti da materiale che poteva essere recuperato (come ad esempio legno, ferro, stoffa). Si ricorda che portare i rifiuti nei centi di raccolta permette di ottenere sconti in bolletta: 1 euro per rifiuto ingombrante (per un massimo di 5 conferimenti all’anno), 3 euro per grandi elettrodomestici (per un massimo di 3 ingressi all’anno), 1 euro per tv e monitor (per un massimo di 3 conferimenti), 0,10 euro al chilo per i piccoli elettrodomestici. Gli sconti non sono previsti per chi utilizza gli Eco Self.