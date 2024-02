Auguri a Rina Gubertini che ha compiuto 99 anni

Il 31 gennaio, la dott.ssa Rina Gubertini, storica e amatissima ex titolare della farmacia di Manzolino, ha compiuto 99 anni in piena lucidità, come racconta la famiglia.

Auguri con affetto da Laura, Marco e Michele, parenti ed amici, e clienti che la ricordano ancora con nostalgia.

Si uniscono agli auguri, il nuovo team della farmacia Gubertini, la cara Daniela, e la preziosa Magda che la accudisce con amore nella sua casa.

Anche il ’Resto del Carlino’ fa gli auguri alla signora Rina per questo traguardo.