"Auguri Schumacher, siamo sempre con te"

"Buon compleanno, Michael. We’re always with you (siamo sempre con te)". Questo il messaggio della Ferrari con cui la casa del cavallino rampante ha voluto inviare gli auguri per il 55esimo compleanno a Michael Schumacher, protagonista assoluto della storia dell’automobilismo, sette volte campione del mondo di F1 – cinque titoli consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004 - e ritiratosi dalle gare nel 2012, dopo una carriera fatta 91 vittorie, 155 podi e 68 pole position. Il post si chiude con un cuore ed è corredato da una foto del pilota che esulta ‘in rosso’ con la sotto l’immagine della sua monoposto quando era al volante di una ‘rossa’. Schumacher è, ormai da 10 anni, alle prese con la riabilitazione dopo il grave incidente sugli sci sulle nevi di Meribel, il 29 dicembre 2013, e la sua vicenda ha profondamente scosso i tifosi di tutto il mondo, ben oltre i confini di Maranello, di cui tra l’altro ‘Schumi’ è cittadino onorario dal 2006. E da dove, ieri, anche il Sindaco Luigi Zironi ha voluto salutare il campione sottolinenandone il profondo legame con la comunità maranellese. "Auguri a Michael Schumacher, che oggi compie 55 anni. Un grande campione, per sempre nel cuore della nostra città", ha scritto Zironi.