Aumentano gli incidenti stradali: "Ma triplicano anche i controlli"

Rispetto al 2022, nel 2023 praticamente triplicati (da 10.235 a 32.675) i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Mirandola relativi a violazioni del codice della strada ritenute particolarmente gravi e aumentati anche gli interventi per incidenti stradali (da 87 a 119), nessuno dei quali fortunatamente mortale. Sebbene aumentate in numeri assoluti, le sanzioni comminate per "guida senza patente" (da 4 a 6), i verbali "per mancanza assicurazione" (da 17 a 36), "per mancanza di revisione" (da 95 a 180) e le violazioni per "guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti", impennatesi da 10 a 24, "i dati se rapportati al numero di controlli fortunatamente – chiarisce il comandante della PL Gianni Doni – confermano un quadro generale per il nostro territorio di una buona tenuta del rispetto delle regole ed una situazione di diffusa legalità in materia di sicurezza stradale". Non altrettanto si può dire per quello che riguarda il rispetto per l’ambiente, perché grazie all’impiego massiccio di strumenti di videosorveglianza riposizionabili resta ancora diffuso il malcostume dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, che hanno portato all’accertamento di ben 175 violazioni nel corso del 2023. Intensificata anche l’attività di controllo sui luoghi di lavoro: da 360 controlli effettuati nel 2022 si è passati a 786 svolti nel 2023. "Questi risultati – scrive il sindaco Alberto Greco – sono la conseguenza della reinternalizzazione completa del servizio di Polizia Locale, nonché di notevoli investimenti in equipaggiamenti, dotazioni, ma soprattutto per portare Mirandola ad avere un corpo sui parametri numerici stabiliti dalla Regione di un agente ogni mille abitanti". Nell’anno appena concluso sono stati fatti 1.015 posti di controllo con oltre 10.118 veicoli controllati e accertate 1.433 violazioni dei limiti di velocità (-460 rispetto al 2022). Massiccio anche l’impegno in materia di controllo del territorio in funzione di prevenzione dei crimini con 834 servizi di controllo nei centri abitati e 402 servizi di controllo nei parchi pubblici. "In questi anni la Polizia Locale della nostra Città ha attraversato grandi trasformazioni – ha affermato l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi –. Un lustro fatto di sfide, affrontate con serietà e decisione, grazie alle capacità di uomini e donne motivati, organizzati e ben diretti".

