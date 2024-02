Aumentano i servizi per gli anziani

Nelle cinque "Casa Residenza" della Bassa lo scorso anno sono state complessivamente accolte 348 persone, 16 delle quali con disabilità. Lo rende noto un report dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. La media degli ingressi settimanali è stata di quasi sette, a fronte di 401 domande ammesse in graduatoria. In favore di anziani e disabili Ucman si muove anche con comunità alloggio, microresidenze, a cui si aggiunge una serie di servizi diurni, non residenziali, come i laboratori socio-occupazionali. "La parte di welfare dell’Area Nord è molto varia e articolata – afferma la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi con delega Ucman ai Diritti Sociali – ed è resa possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Azienda USL e la sinergia con ASP".