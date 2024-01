Ausl, attivati tre sportelli per il supporto digitale

L’Azienda USL di Modena ha attivato tre sportelli per fornire ai cittadini consulenza e supporto ai servizi online in materia di sanità, primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Se si è già in possesso dell’accesso al FSE gli operatori potranno mostrare come sfruttarne tutte le potenzialità, mentre per coloro che ancora non lo hanno sarà contestualmente possibile attivare gratuitamente le credenziali SPID con provider Lepida. I tre sportelli hanno sede a Modena, uno al Punto prelievi di via Minutara, uno al Punto unico di prenotazione e assistenza di base (ex CUP-SAUB) presso il centro commerciale La Rotonda e il terzo alla Casa della Comunità GP Vecchi in via Rita Levi Montalcini 200. Per accedere è necessario prenotare, scegliendo tra due modalità: online attraverso il form raggiungibile dalla pagina dedicata del sito Ausl, oppure telefonando al numero 059 2134170 dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 12:30. Chi ha già l’accesso al Fascicolo sanitario elettronico deve portare le proprie credenziali SPID, oppure la carta CNS o CIE (a seconda dei casi). Chi non ha ancora l’accesso al Fascicolo sanitario elettronico e desidera creare gratuitamente le proprie credenziali SPID tramite il provider Lepida deve portare: un documento di identità italiano in corso di validità in originale (carta d’identità o patente), la tessera sanitaria (codice fiscale) in originale, il numero di cellulare personale e l’indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) preventivamente attivato.