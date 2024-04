Con un’auto ariete sfondano la vetrata: "Ancora vittime dei ladri"

Modena, 23 settembre 2015 - Hanno lanciato l’auto ariete contro la vetrata a una velocità sufficiente per farla letteralmente collassare, poi sono entrati prendendo quello che si riusciva, nei pochi minuti a disposizione, con l’allarme pienamente in azione. Cronaca della spaccata avvenuta lunedì sera, venti minuti dopo le nove, alla ‘Arten Tendaggi’, azienda (in quel momento chiusa) specializzata nella produzione e nella vendita di tende alla veneziana, zanzariere, tende da sole e da interno, che si trova in via Allende. Quartiere Torrazzi, dunque, notoriamente sprovvisto degli anticorpi necessari per potersi ritenere immune dagli ‘attacchi’ della criminalità, soprattutto a fronte delle numerose attività presenti e della vicinissima tangenziale, via di fuga prediletta. I ladri, dopo che il vetro spesso è crollato nella struttura, si sono fiondati all’interno per accaparrarsi un bottino il più possibile ‘voluminoso’. Per questa ragione sono scomparsi uno dopo l’altro rulli con metri e metri di tende. Tessuti pregiati, seta e lino. Merce piuttosto costosa finita nel nulla, alla quale si deve però aggiungere un lungo elenco di danni che i ladri si sono lasciati dietro: come la televisione che hanno provato a portarsi via, rompendola e lasciandola lì. Ovviamente allo scenario vanno aggiunte due vetrate, quella infranta e quella che, invece, è rimasta al suo posto pur visibilmente crepata. «Due anni fa – racconta una delle responsabili del negozio – abbiamo subito la stessa e identica la cosa. Sempre la vetrata infranta e altre tende che sono state portate via». Gli sconosciuti hanno agito probabilmente con una vettura di colore grigio, ed è altrettanto verosimile che siano gli stessi ad aver firmato, pochi minuti prima e sempre lunedì sera, un tentativo di spaccata ai danni di un’altra attività che si trova nella non lontanissima Sacca. La dinamica è identica, la tempistica combacia ma il primo tentativo è andato a vuoto perché saracinesca e vetrata hanno retto all’urto. Sull’episodio di via Allende gli accertamenti del caso sono in mano ai carabinieri, allertati dall’istituto di vigilanza giunto in un attimo sul posto.

Tornano poi in azione i ladri in via Corletto Sud (Baggiovara), lì dove a metà agosto una villetta incustodita, perché i proprietari erano in ferie, è stata visitata da una banda munita di flessibile per aprire la cassaforte. Ieri sera, verso le 18 e 30, alcuni residenti hanno chiamato il 113 proprio dalla stessa zona, dopo aver notato le classiche tracce lasciate dai malviventi in un magazzino adiacente alla loro abitazione. Dentro alla struttura erano sistemati numerosi macchinari agricoli, che, puntualmente, qualcuno si è portato via. Il ‘puntualmente’ è giustificato dal fatto che anche in questo caso i proprietari erano assenti, tant’è che il furto pare sia avvenuto, in realtà, nella giornata di domenica. Il bottino si avvicina ai cinquemila euro almeno: sono spariti due decespugliatori, un motocoltivatore, un flessibile ed atri attrezzi vari. La volante intervenuta in via Corletto Sud si è occupata di inventariare le cose razziate e di raccogliere elementi utili a risalire all’identità dei responsabili.