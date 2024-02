Auto non rispetta l’alt, scatta l’inseguimento

Un pericoloso inseguimento a sirene spiegate che si è concluso con alcuni fuggitivi, auto incidentate e tanta paura. È quanto accaduto ieri sera verso le 21 in viale Italia. Ancora non sono chiari i contorni della vicenda.

Pare che un’auto con a bordo alcune persone non si sia fermata al posto di blocco dei carabinieri, organizzato poco distante.

A quel punto è scattato l’inseguimento ma il conducente ha premuto il piede sull’acceleratore e i militari dell’Arma hanno chiamato in ausilio anche gli agenti della polizia di Stato.

La vettura avrebbe iniziato a viaggiare a zig zag su viale Italia, impattando contro altri automobilisti per poi fermare la corsa al centro della carreggiata. Alcuni occupanti del mezzo si sono dati alla fuga in mezzo al traffico, a piedi, ma pare che uno dei soggetti sia stato catturato dalle forze dell’ordine. Non si esclude che i fuggitivi avessero appena messo a segno un colpo ma gli accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 ma dai primi riscontri non vi sarebbero feriti.

v.r.