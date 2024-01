Auto storiche, il club ha una nuova sede

Nei giorni scorsi il Classic Club Vignola (Federato ASI, associazione auto storiche italiane) ha inaugurato la sua nuova sede, in via per Sassuolo 1235. Diversi soci e simpatizzanti hanno presenziato alla cerimonia del taglio del nastro, effettuato dalla segretaria Barbara alla presenza del consiglio direttivo. E’ seguita la benedizione officiata da Don Gaetano, parroco di S. Anna di San Cesario. In questa nuova location sono state unificate la sede sociale e la segreteria, che sono a disposizione nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 15 alle ore 17, mentre il martedì, mercoledì e venerdì sono attive dalle ore 9 alle ore 12. "In questo modo – spiegano dalla direzione - si è cercato di rendere più fruibile, da parte dei soci, l’espletamento di tante pratiche".

m. ped.