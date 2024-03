Autofficina cerca operaio per cambio pneumatici Il Centro per l'Impiego di Vignola segnala che un'autofficina di Marano cerca un/a operaio/a meccanico/a per riparazioni di autoveicoli. Richiesto diploma tecnico, patentino PES/PAV, capacità organizzative e comunicative. Possibilità di contratto a tempo determinato o apprendistato per under 29. Candidature entro il 28/03/2024 su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it.