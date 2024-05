Avap senza frontiere in piazza Calcagnini

Comincia oggi e finisce domani, in piazza Calcagnini a Formigine, la prima edizione di ‘AVAP Senza Frontiere’, evento organizzato per promuovere le tante attività che fanno capo a queste meritorie attività di volontariato. Fulcro della due giorni, che comincia stasera alle 19,30, la competizione che coinvolgerà AVAP Formigine, A.V. Fiorano, P.A. Vignola, P.A. Sassuolo, AVAP Maranello e P.A. Castelnuovo Rangone che si sfidano rifacendosi, appunto, ai ‘giochi senza frontiere. In piazza tre stand dove verranno mostrate manovre salvavita.