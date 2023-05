Azienda di marmi assume un tecnico

Azienda specializzata in marmi e graniti di Castelnuovo Rangone ricerca un tecnico commerciale per scouting, sia telefonico che direttamente a contatto coi clienti, creando e gestendo un proprio portfolio e svolga rilevazione delle misure nei cantieri dei clienti. Valutati sia profili con esperienza che senza esperienza da formare. Indispensabile possedere la patente B, poiché gli spostamenti saranno effettuati con auto aziendale, e saper usare Word, Excel, Autocad e simili. Preferibile diploma da geometra o attestazioni affini. Contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Inoltre, si ricerca per azienda di lavorazioni meccaniche di alta precisione con sede a Vignola un addetto macchine Cnc per torni a controllo numerico con relativo attrezzaggio e produzione primo pezzo. Non è fondamentale la conoscenza della programmazione Iso. È richiesta esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura. Contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e orario a tempo pieno.