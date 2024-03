Azienda di trasporti assume un impiegato

Il Centro per l’Impiego di Sassuolo ha ricevuto la segnalazione che una affermata azienda locale che opera nell’ambito del settore trasporti ha promosso la ricerca di un/a giovane impiegato/a amministrativo/a di età non superiore ai 29 anni. La persona si dovrà occupare di operazioni di fatturazione, bollettazione, compilazione formulari di trasporto. Il Centro per l’impiego sottolinea che la figura da assumere dopo essere stata selezionata dovrà possedere indispensabilmente buone competenze in ambito informatico ed inoltre dovrà aver conseguito un diploma di maturità, possibilmente affine alle mansioni da svolgere ed alle competenze richieste. Incarichi che per la mansione richiesta dall’azienda riguardano per lo più competenze di tipo contabile-amministrativo. Inviare le domande per candidarsi entro domani tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.