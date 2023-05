Azienda meccanica assume un tecnico

Azienda meccanica di Fiorano ha avviato la ricerca di un apprendista tecnico commerciale di età massima di 29 anni. La figura da assumere dovrà svolgere mansioni di addetto alle vendite, front office, compilazione ddt e fatturazione. E’ richiesta un’ottima conoscenza nell’uso del pc. Si offre un contratto di lavoro di apprendistato con orario a tempo pieno (812 - 1418) e con sede di lavoro a Fiorano. Si raccolgono candidature fine al primo giugno.

Inoltre un’azienda metalmeccanica sempre di Fiorano ricerca un operario meccanico per riparazione macchine da giardinaggio. Si richiede esperienza nella mansione. Si valutano anche apprendisti di età quindi inferiore a 29 anni senza esperienza ma in possesso di titolo di studio in ambito meccanico. L’orario di lavoro è a tempo pieno. Le domande vanno inviate non oltre il primo giugno. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]