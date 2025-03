Aziende innovative. Programma MotorStartEr: "Accelerare lo sviluppo"

Il programma MotorStartER lanciato a gennaio è un’iniziativa che mira a sostenere le giovani imprese locali nel settore mobilità e automotive, offrendo risorse, mentoring e opportunità per accelerare lo sviluppo. Il programma, che durerà fino a giugno, si svolge nel Motor Valley Accelerator, uno degli acceleratori più importanti d’Italia.

Le startup selezionate hanno accesso a uno spazio di lavoro di 600 metri quadrati nel cuore di Modena, al Motor Valley Accelerator. "Siamo una startup innovativa – sottolinea Maria Mendes, Ceo di Wheelhub Connect – con focus sulla ricerca e selezione delle risorse umane per l’industria automobilistica. Promuoviamo la diversità e l’inclusione per aprire il settore automotive a livello globale". Wheelhub Connect è una piattaforma avanzata che facilita il matchmaking nel settore, utilizzando algoritmi per la selezione dei talenti e promuovendo la diversità.

Il programma si distingue per workshop tematici, strutturati in quattro aree principali: team e startup, prodotto, opportunità di finanziamento e miglioramento del pitch per attrarre investitori. Inoltre, le aziende selezionate possono sfruttare il vasto network di Plug and Play Tech Center, che consente alle startup di entrare in contatto con investitori e corporate internazionali. Alberto Lampis, co-fondatore di Symptomation, spiega che "ci occupiamo della diagnostica predittiva, migliorando l’efficienza dei sistemi industriali e riducendo i costi operativi". Symptomation ha sviluppato Xibyl, una soluzione Edge-Cloud per la manutenzione predittiva. Allegra Marini, Venture and Innovation Advisor, ha aggiunto: "MotorStartER è dedicato a startup con soluzioni hardware e software applicabili al settore automotive, e offre loro risorse per crescere e affrontare i primi step di sviluppo". Tra le altre startup partecipanti ci sono Even, che offre soluzioni integrate per la mobilità elettrica, Highverter, che sviluppa sistemi di accumulo energetico modulare usando batterie di seconda vita da auto elettriche, e Truckscanner, una piattaforma che ottimizza il trasporto e la logistica con un marketplace innovativo.

Gilda Cacciapuoti