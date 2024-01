Baby gang scatenate: "Servono rinforzi"

Le bande di minori che seminano il panico in città sono una piaga relativamente recente e costituiranno uno dei nodi sicurezza da sciogliere anche quest’anno. Aggressioni, rapine, omicidi, tentati e avvenuti, da parte di minori stranieri non accompagnati nei confronti di altri minori e dei cittadini, chiamano istituzioni e forze dell’ordine ad affinare nuovi strumenti per fronteggiare il fenomeno. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella conferenza di fine anno con i giornalisti ha ribadito il diritto di Modena di pretendere una questura di Fascia A: "Modena si è dimostrata accogliente verso i migranti arrivati negli ultimi mesi in Italia (520 i minori stranieri non accompagnati destinati alla nostra città), ma manca un reale piano di inclusione da parte del governo".