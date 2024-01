Bagno di folla a Modena est per il candidato Pd Mezzetti

Dopo il via libera unanime dell’assemblea, il Partito democratico sta preparando un festa di popolo, il classico bagno di folla per il candidato ufficiale Massimo Mezzetti. Una sorta di battesimo per saldare ancora di più di quanto già non lo sia già il legame tra l’ex assessore regionale e i militanti ed elettori Dem. Soprattutto dopo la polemica innescata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli sul fatto che Mezzetti non abbia la tessera del Pd.

L’appuntamento è per lunedì 29 gennaio alle 20.30 alla Polisportiva Modena est, uno dei ‘covi’ del partito quando c’è da serrare le fila. La chiamata ai militanti è arrivata tra l’altro attraverso l’invito sulla newsletter firmata dalla segretaria cittadina Federica Venturelli.

"Carissima, carissimo – comincia la lettera di Venturelli – come forse saprai, nei giorni scorsi il Partito Democratico della Città di Modena ha ufficializzato di indicare il nome di Massimo Mezzetti come candidato al ruolo di sindaco di Modena da proporre alla coalizione di centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno 2024. Inizia quindi una nuova, importantissima fase per la nostra comunità: è per questo motivo che vogliamo invitarti alla presentazione agli iscritti e elettori del Partito democratico, in programma lunedì 29 gennaio alla Polisportiva Modena Est: ti aspettiamo a partire dalle 20.30".

In questi giorni intanto sono in corso le riunioni tra i potenziali alleati del Partito democratico per capire se proporre un nome alternativo e procedere così alle primarie oppure convergere direttamente su Mezzetti.

Nei Dem invece prende piede la discussione sulla composizione della futura lista della quale dovrebbero far parte oltre che i 40 enni protagonisti della sfida interna, anche Francesca Maletti e lo stesso Gian Carlo Muzzarelli.

