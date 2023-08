Banca Sanfelice guida privati e imprese nella transizione energetica

Sanfelice 1893 Banca Popolare si è distinta in questi anni nell’accompagnare imprese e privati nella transizione energetica. Nel contesto dell’acquisto dei crediti d’imposta da attività di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, si è segnalata infatti per aver affiancato 68 imprese con operazioni di finanziamento e acquisto di credito proveniente da cantieri per i quali è stato effettuato lo sconto in fattura. Con lo sguardo sui privati, invece, sono stati circa 200 i clienti assistiti tramite iniziative di finanziamenti "ponte" e acquisti dei crediti d’imposta generati da interventi che sono andati dal Superbonus ad altri bonus edilizi.

Questa attività ha visto sottoscrivere e gestire, da parte della banca, un totale di circa 850 contratti in fase di acquisto dei crediti e successive rivendite ad altri istituti di credito ed imprese private per un valore complessivo di 54 milioni. "Questi numeri – fanno sapere dalla banca – esprimono non solo un impegno e una professionalità che si è consolidata nel tempo, ma anche la disponibilità della banca a saper svolgere il proprio ruolo di interlocutore e mediatore nei confronti della clientela nel merito di questa iniziativa complessa".

Un altro fronte sul quale Popolare Sanfelice 1893 si sta attivando sono i cosiddetti finanziamenti "Esg", finalizzati a sostenere investimenti privati o aziendali che perseguano la tutela ambientale, ovvero come l’acquisto di una auto elettrica o l’installazione del fotovoltaico, il risparmio energetico, il sostegno delle comunità energetiche territoriali e la corretta gestione delle politiche aziendali.

"Sono temi assolutamente attuali – dicono da Sanfelice 1983 – nei quali la Banca ha deciso di giocare un ruolo determinante".

Alberto Greco