Barozzi, oggi la manifestazione: "Così sosterremo Damiano e la libertà di espressione"

Oggi sarà presente anche l’Auser

alla manifestazione – in programma alle 15.30 davanti al Barozzi – per la scuola democratica e per il ritiro del provvedimento di sospensione allo studente Damiano Cassanelli.

La questione, infatti, è diventata un vero e proprio caso nazionale e chiama in causa anche la libertà di espressione a mezzo stampa: tantissimi i messaggi di solidarietà allo studente, raccolti lungo il corso di queste settimane. "Spero che domani (oggi, ndr) ci sia tantissima gente – afferma Damiano – ma soprattuto spero che le persone, in tutto il Paese, capiscano quello che è successo, capiscano la mia storia. Non mi pentirò mai di quello che ho detto, perché ho riportato la verità, fatti realmente accaduti".

"Non mi aspettavo così tanti messaggi di solidarietà e ne sono profondamente grato – continua Damiano – e spero di avere giustizia in futuro. Se valuto di entrare in politica? Me lo hanno proposto, ma ora penso soltanto a fare lo studente, impegnarmi a scuola e a valutare quello che sarà il mio percorso universitario...". Tantissime, inoltre, le adesioni per la manifestazione in programma oggi pomeriggio. "Una nostra delegazione sarà al Novi Sad – conferma l’Auser –. Per noi il dialogo tra le generazioni è una cosa seria, almeno tanto quanto la libertà di ogni persona di esprimere liberamente il proprio pensiero. Per questo ci sentiamo direttamente coinvolti nella vicenda di Damiano Cassanelli: è un giovane che ha esercitato un suo diritto, anzi, ha svolto il suo dovere di rappresentante degli studenti e per questo, solo per questo, è stato ingiustamente punito da un gruppo di adulti che, evidentemente, hanno un’idea sbagliata di come dovrebbero essere i ragazzi di oggi".

Ma non è finita qui. "Del merito della vicenda – sostiene Michele Andreana, Presidente di Auser - si occuperanno gli organismi deputati a farlo, ma non possiamo non rilevare che gli insegnanti di Damiano sono con lui, i suoi compagni sono con lui, abbiamo letto e ascoltato le sue parole e non possiamo che essere, anche noi, pienamente solidali nei sui confronti". Non solo. "Sostenendo Damiano – conclude Andreana – rispondiamo a pieno al nostro ruolo di associazioneche, insieme all’invecchiamento attivo e al sostegno alla fragilità, ha tra i suoi scopi proprio quello di promuovere e sviluppare il confronto tra le generazioni. Damiano, quindi, è uno di noi ed essere al suo fianco è un dovere e un privilegio".

Tra le adesioni non manca anche quella di Rifondazione Comunista che, come sottolineato, "parteciperà alla manifestazione per esprimere la propria solidarietà al giovane rappresentante di classe, vicinanza a tutte le componenti del mondo scolastico e per chiedere il ripristino della piena libertà di espressione all’interno dell’Istituto Barozzi".

"La scuola – sottolineano da Rifondazione Comunista – ha il compito di educare ragazze e ragazzi, ma ha anche il compito di crescere cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, prepararli ad osservare la realtà in modo critico e a partecipare in modo attivo alla vita della comunità. Un compito che all’Istituto Barozzi di Modena è tradito dalla sospensione inflitta dal Consiglio d’Istituto ad un rappresentante degli studenti per aver rilasciato un’intervista ad un quotidiano locale sulle problematiche della scuola in occasione di uno sciopero studentesco".

