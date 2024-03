Barozzi, parla il governo: "Damiano, giustizia è fatta". Il M5s: "Ora via la preside"

"L’ordinamento scolastico consente sempre la possibilità di ottenere giustizia". La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (Fdi) ha risposto ieri in parlamento, per conto anche del ministro Valditara, alle interrogazioni depositate da Stefania Ascari (M5s), Andrea Casu (Pd) ed Elisabetta Piccolotti (Avs) sulla sospensione, poi annullata, di Damiano Cassanelli, lo studente dell’Ites Barozzi. Le interrogazioni erano state depositate nei giorni della decisione, ma per i tempi tecnici necessari in questi casi sono state discusse solo ieri. Frassinetti ha ricordato che "attualmente, è all’esame del Parlamento il disegno di legge governativo di riforma dell’istituto del voto di comportamento e della sospensione: le sanzioni non dovrebbero contemplare l’allontanamento dall’istituzione scolastica". Sul caso specifico, la sottosegretaria ha precisato "che la scuola, nell’ambito della propria autonomia, dispone di tutti gli strumenti necessari per riesaminare le sanzioni, qualora esse vengano considerate ingiuste". E in effetti, "così è accaduto: lo studente ha presentato ricorso contro la sanzione presso l’organo di garanzia interno, che, in il 28 febbraio, ha deliberato l’annullamento della sanzione irrogata dal consiglio di istituto. Questo dimostra, dunque, che, nel rispetto delle norme, l’ordinamento scolastico consente sempre la possibilità di ottenere giustizia".

Parole però respinte da Ascari che rimarca come "quanto è successo al rappresentante degli studenti è la lampante dimostrazione che le regole e le procedure all’Istituto Barozzi non sono state rispettate e continuano a non esserlo". Basti pensare che in occasione del Collegio dei docenti del 22 febbraio, "nel momento in cui i docenti avrebbero dovuto prendere la parola, la preside si è rifiutata di ascoltare e ha abbandonato la seduta assieme alla verbalizzante perché quanto detto non venisse verbalizzato. Se un esito favorevole per Damiano c’è stato è grazie ai membri dell‘Organo di garanzia dell’Istituto che hanno saputo opporsi personalmente e duramente alle volontà della dirigente. Questo è stato reso possibile dall’impegno di Damiano e dal sostegno che ha ricevuto da parte della cittadinanza, dei politici, del sindaco, dei sindacati, degli insegnanti, degli studenti, della stampa e di tutti coloro che credono nei diritti e nella giustizia".

L’unico "rimedio parrebbe il trasferimento per incompatibilità ambientale della dirigente che ha causato questo stato di cose e ha perso la stima e la fiducia degli studenti, degli insegnanti e del personale dell’Istituto Barozzi". In aula è intervenuto anche il deputato del Partito democratico Stefano Vaccari che parla di "risposta notarile e pilatesca del sottosegretario, come d`altra parte era stata la risposta di Valditara. La sospensione, annullata dall`organo di garanzia interno all`Istituto, viene considerata una prerogativa dell`autonomia scolastica, salvo poi congratularsi per il suo annullamento, come ha fatto Valditara". Anche il legale di Damiano, l’avvocato Stefano Cavazzuti, auspica che la preside del Barozzi "venga trasferita per riportare la pace e la serenità all’interno dell’istituto".