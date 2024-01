Bel gesto da parte di Calanca. Fiori in omaggio a una tifosa

Non solo ululati razzisti verso Mike Maignan: dai campi della Serie D arrivano anche cartoline che riconciliano con il pallone. Al centinaio di tifosi biancorossi che domenica erano sugli spalti della "Dossenina" non è sfuggito il gesto a fine gara del capitano Alessandro Calanca che ha omaggiato una delle tante tifose carpigiane al seguito con un gigantesco mazzo di fiori, dopo che la squadra era venuta sotto al settore ospiti per prendersi l’applauso e ricambiare l’incitamento che gli ultras non avevano fatto mancare durante la gara. I fiori sono un "presente" classico per le gare casalinghe del Fanfulla, che li regala sempre alla squadra avversaria grazie a uno sponsor. E così al fischio finale il mazzo, conservato in panchina, è stato consegnato a Calanca che una volta salutati i tifosi lo ha consegnato alla tifosa Laura Baraldi, una delle fedelissime che non si perde nemmeno una trasferta dei biancorossi. d.s.