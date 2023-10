Belcanto, spazio ai giovani talenti

Il talento è un dono, lo si può avere già nel Dna, ma sicuramente lo si può e lo si deve coltivare. A Modena, in questi anni, sono sbocciati vari talenti del belcanto, in cammino lungo la strada tracciata dalle grandi voci di questa città. Nell’ambito del progetto ’Modena Città del Belcanto’, domani sera alle 20.30 il teatro Comunale Pavarotti Freni ospiterà proprio il ’Concerto dei giovani talenti’ che vedrà alla ribalta alcuni allievi dei corsi di alta formazione modenesi, accanto all’Orchestra Giovanile della Via Emilia con i miglior studenti dei Conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Protagonisti della serata musicale saranno il tenore Jaebeom Park (nella foto), coreano, e il soprano Yuliya Pogrebnyak, ucraina (entrambi allievi del corso di alto perfezionamento del teatro Comunale), e il soprano Maria Francesca Rossi, modenese, allieva di Raina Kabaivanska alla masterclass in tecnica vocale e interpretazione del repertorio presso il Conservatorio Vecchi Tonelli. Orchestra e solisti saranno diretti dal maestro Alpaslan Ertüngealp, nato a Istanbul e formatosi a Budapest presso l’Accademia Franz Liszt: considerato un rappresentante di spicco della scuola ungherese, è stato assistente artistico di Claudio Abbado. Il programma del concerto proporrà diverse arie di Puccini, oltre a perledi Rossini, Verdi e Gounod. Dopo l’intervallo, l’orchestra eseguirà l’Ottava Sinfonia di Beethoven.

s.m.