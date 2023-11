‘Benvenuti in atelier’, pronta a sfilare un’impresa del territorio

C’è anche un laboratorio modenese, Massimo Spose di Castelfranco Emilia, tra i partecipanti all’iniziativa ‘Benvenuti in atelier’ organizzata da Cna Federmoda, durante la quale, sabato 4 e domenica 5, una settantina di sartorie in 63 città italiane apriranno le loro porte per narrare al pubblico la qualità, la creatività, la bellezza e il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

A Castelfranco Emilia in via Emilia Est 304 sarà Massimo Spose ad intrattenere il pubblico con diverse iniziative. In entrambe le giornate, alle 15.30 dimostrazione di sartoria, seguita un’ora da una sfilata con la presenza di modelle di cui una professionale Shue Sorrentino. Ma non sarà di scena solo l’artigianalità tessile. Ci sarà spazio anche per dimostrazioni professionali in altri ambiti, come quello legato all’agroalimentare, grazie alla presenza dell’Acetaia Muratori, l’estetica (Suavitas Avanguardia Cosmetica) e l’acconciatura (Studio WR), il trucco (Studio 44 Makeup) e la fotografia (Studio Foto Grafica). Non mancheranno le auto di Planet Luxury. Gloria Trevisani, presidente di Cna Federmoda Modena, commenta: "Con Benvenuti in Atelier intendiamo proporre al pubblico delle nostre città e dei nostri borghi un percorso immersivo nel made in Italy. Sarà un’occasione per vedere rappresentate le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti che, con grande impegno e poco clamore, mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni. Sarà – prosegue Trevisani – un’opportunità, per chi vorrà coglierla, di offrirsi momenti esclusivi per soffermarsi su un tessuto, su una pelle, un dettaglio".

m. ped.