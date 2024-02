Bianco: "Alla fine il risultato è giusto". Gliozzi: "Che bello segnare sotto la curva"

Anche se sperava nel successo, il pareggio non delude Paolo Bianco: "Il Cosenza sta vivendo uno dei momenti migliori della sua stagione, sapevamo che affrontavamo una squadra che ci avrebbe costretto a giocare in un certo modo perché ha una modalità di stare in campo diversa dalle altre. Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo e sofferto un po’ all’inizio del secondo, quando loro hanno guadagnato campo, ma poi abbiamo ripreso in mano la situazione e condotto la gara in maniera tranquilla, provando anche a vincerla. Il primo tempo è stato interpretato nel modo giusto, soprattutto da parte nostra, il secondo invece è risultato un po’ più tattico perché adesso i punti cominciano a essere pesanti. Per quello che si è visto in campo penso che il pareggio sia il risultato giusto, sono soddisfatto di quello che ha fatto la mia squadra. Sulla loro rete si è vista tutta la bravura di Tutino, uno degli attaccanti più forti della categoria. I nostri difensori erano un po’ distanti ma lui ha fatto un gran gol. Reti come questa le posso accettare, altre no. Anche il nostro è stato un bel gol, costruito con una bellissima azione. Sono contento che si sia sbloccato Gliozzi, ne aveva bisogno. Siamo in ripresa, proseguiamo nella nostra serie positiva, ci aspetta la trasferta di Venezia dove dovremo fare a meno degli squalificati Ponsi e Zaro".

Anche per Christian Cauz il risultato è giusto: "In un campionato complicato come la Serie B i punti vanno sempre bene. Sapevamo che il Cosenza era una squadra ostica, con attaccanti molto forti. Mi sono sganciato più del solito perché mi piace accompagnare l’azione. Abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto e dobbiamo continuare così". Mostra grande soddisfazione Ettore Gliozzi per la prima rete in gialloblù: "Per me era molto importante ritrovare il gol dopo il periodo che avevo passato, per l’intervento e tutto il resto. È stato un anno molto difficile, sapevo che ci voleva tempo per recuperare la condizione. Questo gol mi ha fatto capire che sto lavorando nel modo giusto, se sto bene fisicamente il resto verrà da sé. Avevo tanta voglia di segnare e soprattutto di farlo sotto la curva, ci sono riuscito ed è stato molto emozionante. Con Abiuso mi trovo molto bene, Fabio è un ragazzo eccezionale perché ha voglia di imparare e crescere, qualsiasi consiglio gli dai è sempre pronto a recepirlo. Vedere un giovane che ti ascolta, che ha tanta voglia di imparare, per noi più anziani è gratificante. In carriera ho giocato con tutti i moduli, ma mi pace avere un’altra punta accanto. Da Venezia dobbiamo tornare con almeno un punto per dare continuità ai nostri risultati".

Rossano Donnini