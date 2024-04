"Bimba malata di tumore, aiuterò a esaudire i suoi desideri"

Commuove anche il territorio modenese la storia della piccola Sara Cantagalli, la bambina di 5 anni di Faenza affetta già da tre anni da un neuroblastoma al quarto stadio, e che ha dovuto interrompere la chemio perché la sua malattia ha cominciato a resistere alla terapia. La sua famiglia ha quindi deciso, vista la situazione, di esaudire il più possibile i suoi desideri, tra cui quello di andare a Gardaland. L’imprenditore Biagio Passaro ha regalato a Sara una notte e due giorni a Gardaland, da trascorrere nel parco divertimenti il 25 e il 26 maggio. "Ho appreso dal web della vicenda di Sara – ha raccontato Passaro – e mi sono sentito di fare questo gesto, perché so bene cosa vuol dire avere in casa dei malati oncologici, dal momento che anch’io, nella mia famiglia, ho vissuto questa situazione. Ieri (sabato, ndr) ho sentito anche la mamma di Sara e le ho promesso che andrò a trovare Sara nei prossimi giorni". Passaro ha accompagnato il suo dono dei due giorni a Gardaland anche con una lettera ai familiari, in cui scrive tra l’altro: "In questi momenti impossibili da immaginare, voglio che sappiate che non siete soli".

