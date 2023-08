"Bisogna ripristinare il suo decoro"

"Ormai da tempo segnaliamo all’amministrazione zone di abbandono in città che inevitabilmente si trasformano in ricettacoli di degrado e attività illecite.

Prima su tutte per segnalazioni, è la zona tra il Museo Casa Natale Enzo Ferrari e Viale Ciro Menotti, dove l’abbandono ambientale dell’amministrazione continua a riproporsi senza che nessuno sembri interessato ad intervenire in modo concreto – scrive in una nota Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. In particolare, nell’ultimo periodo i cittadini a più riprese ci hanno segnalato la necessità di ripristinare il decoro dell’area tra via Begarelli e viale Menotti".

"La zona, infatti, un tempo recintata, nel corso degli anni ha visto cadere più volte e su più punti la recinzione, così che, i rovi e le piante che la invadono si sono riversate sul marciapiede causando un vero e proprio pericolo per i pedoni, i quali, impossibilitati a poter usare il marciapiede, sono costretti a camminare lungo la carreggiata di Via Paolo Ferrari. Le problematiche relative allo sfalcio e alla mancata manutenzione della recinzione, inoltre, alimentano il degrado e le attività illecite e, purtroppo, come spesso accade, la zona è diventata luogo non solo di spaccio ma anche di consumo di sostanze stupefacenti. Per queste ragioni chiediamo all’Amministrazione di provvedere quanto prima, contattando i proprietari dell’area e sollecitandoli ad intervenire nel minor tempo possibile per ripristinare il decoro della zona".