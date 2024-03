Bivacchi sotto il Cialdini. Rimossi materassi e vestiti

Ripulita la zona sotto il cavalcavia del Cialdini, vicino alla sede Hera in via Razzaboni. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli operatori incaricati dal gruppo Hera hanno sgomberato ieri mattina l’area. Non è la prima volta che viene effettuata la pulizia in quel punto. Nella mattinata a monitorare l’operazione sono stati anche due agenti della municipale. Non c’erano persone comunque sotto il cavalcavia. E chissà se si tratterà dell’ultima volta che sarà necessario rimettere in ordine lo spazio.

Tutto è nato dalle segnalazioni che sono arrivate dal parcheggio di via Brasili, al confine tra il cinema Victoria e i cancelli di Hera. Oltre a chi ha l’attività commerciale in zona, sono tanti i cittadini che lasciano la macchina nel parcheggio sotto il Cialdini. Intorno c’è il cinema Victoria, ma anche una serie di ristoranti.

Nei giorni scorsi si era ripresento uno scenario punteggiato di materassi sporchi e abbandonati, vestiti disseminati lungo la strada e cumuli di rifiuti, bottiglie vuote e residui di cibo. Dalle bottiglie di vetro fino ai pezzi di arredo – mobiletti o simili – lasciati marcire lungo il marciapiede. Ed è stato fatto presente che c’è anche qualcuno – nascosto da tende o lenzuola – che bivacca lì giorno e notte con tende improvvisate.

Segnalazioni, sempre da quella zona, erano arrivate anche all’inizio del mese. I piloni del cavalcavia Cialdini erano stati trasformati in un accampamento abusivo per i senzatetto. Nelle nicchie di cemento ci dormivano delle persone, coperte da lenzuola, tappeti e tende.

Difficile al momento individuare di chi si tratta e se in qualche modo riceve aiuti dalle associazioni preposte sul territorio.

Di sicuro quello ripulito al Cialdini sembra simile agli accampamenti che ogni tanto spuntano in città: alcuni sempre in zona, ma spostati di qualche metro, negli angoli vicini, oppure per esempio all’ex mercato Bestiame.