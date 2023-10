Bonelli Burgers sostiene la sanità

Il 14 ottobre gli imprenditori Laura Latella e Geremia Cozza inaugureranno il loro quarto locale ’Bonelli Burgers’ a Modena in via Luigi Poletti 61 (a due passi dal Museo Ferrari). Per rendere omaggio a Modena (dopo le sedi di Imola e Bologna) devolveranno il 50% del primo incasso alla sanità pubblica locale.

In particolare hanno risposto all’appello, per tutte le attività del territorio, a contribuire alla realizzazione del ’Nuovo Blocco Operatorio dell’Ospedale di Baggiovara’, che in futuro garantirà tempi più rapidi per importanti operazioni chirurgiche.

Che cosa hanno in comune i Bonelli e Modena? "Un amore profondo per il buon cibo e la voglia di sognare e innovare. Proprio la città di Modena è stata scelta come la nuova casa del quarto locale ’Bonelli Burgers’". Per porgere un ringraziamento alla città i Bonelli hanno deciso di rispondere alla chiamata dell’ospedale di Baggiovara agli imprenditori locali. "Il 50% del primo incasso sarà destinato al progetto del ’Nuovo Blocco Operatorio’.

Intanto nel negozio anche a Modena è previsto l’utilizzo dei pagamenti solo digitali nel proprio negozio, "scoraggiando al massimo l’uso dei contanti in cassa: in questo modo viene garantita la totale trasparenza e correttezza fiscale, oltre alla massima igiene. Una pratica che viene portata avanti proprio dalla pandemia Covid-19, perché quel periodo, qualcosa, ci ha insegnato sul serio".