Borse di studio agli studenti in memoria di Bortolamasi

Si è svolta sabato scorso la cerimonia di consegna delle borse di studio "Sante Bortolamasi", destinate ai ragazzi più meritevoli della scuola secondaria "Giacomo Leopardi" di Castelnuovo Rangone. L’attività, svolta dal gruppo di genitori "Soliti Noti", si è distinta nel mettere a disposizione le risorse per premiare gli studenti. L’associazione, guidata da Nicoletta Lasagni, ha così permesso, anche per quest’anno, di ottenere un ulteriore motivante traguardo a favore dei ragazzi del paese. Questa iniziativa è stata fortemente voluta da Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, il "re dello zampone" (nonché ideatore del Superzampone), e ha l’intento di tramandare ai più giovani l’esempio umano lasciato da Sante. Il "re dello zampone", oltre ad essersi impegnato nella valorizzazione del territorio, dell’economia e delle tipicità agroalimentari, si infatti è trovato numerose volte in prima persona alla guida di progetti destinati a promuovere e a incoraggiare le doti sportive ed umane dei giovani. Capofila di numerose associazioni sportive, è sempre stato al fianco, tanto di campioni mondiali, quanto di talentuose promesse.

"Questo premio per i ragazzi più meritevoli – commenta il figlio Stefano – rappresenta sicuramente il miglior modo per celebrare la memoria di Sante, ricordandone la sua importante figura di promotore e sostenitore dell’impegno dei più giovani". m.ped.