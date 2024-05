Bper, trimestrale positiva: "Utile netto in aumento. La banca si consolida"

Bper ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 457 milioni, in aumento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il risultato è lievemente superiore alle attese del mercato, che si attestavano a circa 450 milioni. Nel periodo i proventi operativi netti sono aumentati dell’1,95% a 1,4 miliardi, con margine di interesse a 844 milioni (+16,2%) e commissioni nette a 510,4 milioni (+0,85%). In salita del 3,7% a 701 milioni gli oneri operativi per un rapporto cost/income salito su base annua al 51,7% (era al 50,8% nel 2023). Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 si è rafforzato al 14,9%.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione per i risultati positivi ottenuti", ha sottolineato il nuovo a.d. Gianni Franco Papa aprendo la conference call con gli analisti. "I risultati - ha spiegato Papa, citato nel comunicato - sono in linea con il posizionamento di Bper nello scenario economico italiano: una grande banca capace di generare costante valore a beneficio di tutti gli stakeholders. L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da una perdurante incertezza, ci pone certamente davanti a nuove sfide che sono certo sapremo gestire", ha aggiunto.

Nel 2024 "la redditività netta ordinaria si ritiene possa prevedibilmente essere in linea con quella del 2023, al netto dell’effetto della fiscalità differita". Lo scrive Bper nel comunicato sui conti del primo trimestre. "Si prevede una conferma ed un rafforzamento della solidità patrimoniale della banca", aggiunge l’istituto. Nell’esercizio in corso, inoltre, "si conferma una guidance che presenta un margine di interesse in leggero calo conseguentemente ad una potenziale riduzione della forbice bancaria correlata ad una politica monetaria meno restrittiva, commissioni nette con una dinamica positiva grazie allo sviluppo dei ricavi da gestione e intermediazione del risparmio e consulenza, oneri operativi in linea a quelli del 2023 rispetto ai quali va considerato il pieno effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore creditizio e finanziario". Quanto alla qualità degli attivi, "si prevede di mantenere solidi livelli di copertura e un costo del credito stabile rispetto al 2023".

"Insieme al team manageriale e a tutti i colleghi lavorerò affinché nei prossimi anni Bper persegua obiettivi di crescita sempre più significativi", ha dichiarato il nuovo a.d. Gianni Franco Papa.