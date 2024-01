"Bretella, progetto obsoleto: ascoltare Modena"

"Quello sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo è un progetto obsoleto, costoso e ambientalmente dannoso: ascoltare la voce del territorio modenese". L’appello è dei gruppi consiliari Sinistra per Modena e Movimento 5 stelle a proposito del summit che si è tenuto in questi giorni tra il ministro Matteo Salvini e il presidente Stefano Bonaccini:

"Il 16 novembre il Consiglio comunale di Modena, con i voti favorevoli di tutti i gruppi consiliari di maggioranza (Europa Verde Modena, Sinistra per Modena, Partito Democratico e Modena Civica) assieme al gruppo del Movimento 5 Stelle, ha approvato una mozione depositata da Europa Verde, Sinistra per Modena e Movimento 5 Stelle, che impegna l’Amministrazione a chiedere di rimettere in discussione un progetto obsoleto, invasivo, costoso oltre che ambientalmente nocivo, del quale si parla da trent’anni ma che non ha finora neppure visto l’avvio dei lavori".

Nella sostanza, con quella mozione, è stato chiesto di rivedere radicalmente il progetto, eliminando la parte di maggior impatto ambientale, che è la tratta che va da Modena a Sassuolo, ritenuta dai firmatari della mozione "inutile e dannosa, applicando le nuove strategie internazionali sulla mobilità delle persone e soprattutto delle merci, che vedono oggi privilegiare prioritariamente il trasporto su ferro, al fine di abbattere sensibilmente l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni nocive del trasporto su gomma ed evitare il danno che inevitabilmente subirebbe una sostanziale parte del bacino del fiume Secchia".