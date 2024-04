Brutta serata per i difensori. Palumbo predica nel deserto

SECULIN 6 Sui tre gol dei calabresi onestamente può fare poco, Iemmello tira da distanza ravvicinata e Vandeputte trova una rasoiata mortifera. Le due prodezze nel recupero impediscono un passivo umiliante.

PONSI 5,5 Dietro non compie grossi errori, ma in fase di spinta non si vede quasi mai. Rimane un cross spedito fuori nel primo tempo e nelle ripresa raramente affonda sulla fascia.

ZARO 5 Brutta serata per i centrali di difesa. Anche lui danza come tutto il reparto arretrato, e sul terzo gol si fa aggirare da Iemmello. Prova a buttarsi in qualche mischia in attacco, ma senza mai trovare occasioni per sfruttare i suoi centimetri.

PERGREFFI 5 Perde Iemmello nell’azione del primo gol catanzarese, e partecipa suo malgrado alla gara deficitaria del reparto arretrato, faticando a contenere la velocità delle punte giallorosse.

SANTORO 5,5 Meno incisivo che in altre circostanze, ha comunque il suo daffare per provare ad arginare lo strapotere degli ospiti a centrocampo.

MAGNINO 5 Si fa soffiare da Vandeputte la palla che genera la prima rete ospite, e ogni volta che viene pressato va in difficoltà. (34’ st Battistella sv Entra quando l’inerzia della gara è già dalla parte giallorossa, riesce comunque a impegnare Fulignati con un destro dal vertice dell’area).

PALUMBO 6 Prova a non far sentire l’assenza di Gerli, giocando una partita di buona intensità nella quale gioca con gambe e testa fino alla fine. Un predicatore nel deserto gialloblu.

COTALI 5 D’Andrea lo mette costantemente in difficoltà e dalla sua parte il Catanzaro costruisce più di un pericolo. Esce dopo poco più di un’ora di gioco senza acuti. (17’ st Corrado 6 Entra in partita benino, e ha subito una buona palla per segnare il 2 a 3 ma la sua botta a colpo sicuro è ribattuta col viso da Fulignati).

DUCA 5 Primo tempo in cui inizia bene, prima di perdersi nelle maglie giallorosse. A inizio ripresa si crea con un gran numero l’occasionissima per il 2 a 2, ma la spreca tirando addosso a Fulignati. Poteva essere il gol che cambiava il volto della gara. (34’ st Manconi sv Nella porzione di gara in cui è in campo praticamente non si vede mai. Ma la gara a quel punto era già andata).

TREMOLADA 6 Un buon primo tempo, nel quale trova in mischia il gol che riapre la gara. Nella ripresa lentamente cala, e negli ultimi minuti alza anche lui bandiera bianca dopo aver provato una conclusione respinta a pochi metri dalla linea da un difensore.

GLIOZZI 5 Un solo gol da quando è arrivato a Modena. Anche contro il Catanzaro le occasioni non gli sono mancate, ma ancora una volta non riesce ad incidere come un centravanti della sua esperienza deve fare. (17’ st Abiuso 5,5 Difende con il fisico più di un pallone, ma la squadra è già scollata e non riesce a trovare la giusta collaborazione. La voglia c’è, mancano però occasioni e pericolosità sotto porta). Alessandro Bedoni