Buon cibo, divertimento e sorrisi. Stuzzicagente colora il centro

"Stuzzicagente" è tornato a colorare e ad animare la città, proponendo una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento. L’itinerario enogastronomico tra i locali del centro storico, infatti, è giunto quest’anno alla 21°edizione: si tratta di un’occasione in più per assaporare le specialità più ghiotte in compagnia di amici, passeggiando tra le vie o comodamente seduti a tavola.

Così, in una giornata primaverile e baciata da sole, anche quest’anno Modenamoremio ha messo in piedi la "maratona del gusto" più apprezzata e amata da modenesi e non.

Sono stati 18 i locali del centro storico, con 22 aziende, che hanno partecipato a questa edizione, proponendo le loro gustose specialità: un momento, quello vissuto dai presenti ieri sera, che ha così consentito anche di riscoprire le eccellenze del territorio, coniugando gusto e divertimento.

L’obiettivo di Stuzzicagente, infatti, è proprio quello di portare i modenesi, così come i turisti, in centro storico, per stimolarli a godere della bellezza della città, senza dimenticarsi anche del buon cibo: un traguardo raggiunto, così come confermano i sorrisi dei partecipanti che ieri sera hanno costellato le strade

in occasione di questo evento.

Ancora una volta, infatti, Stuzzicagente ha così offerto

la possibilità di riscoprire

la creatività dei modenesi e

la capacità di innovarsi mantenendo salde le tradizioni,

in un percorso tra gioia e gusto che ha consentito ai partecipanti di vivere una domenica unica nel suo genere.